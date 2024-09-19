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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

        NEVŞEHİR'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Ahmet Şahan Narkoçelik' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:40
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
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        NEVŞEHİR'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Ahmet Şahan Narkoçelik' uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı. Şüphelilerden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ‘Ahmet Şahan Narkoçelik' operasyonu düzenledi. 220 personel ve 2 dedektör köpeğinin yer aldığı eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 130 gram metamfetamin, 630 gram esrar, 540 gram bonzai, 43 gram kokain, 6 silah ve uyuşturucudan elde edilen 300 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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