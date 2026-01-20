Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Yarıyıl tatili Kapadokya'daki kış dönemi sakinliğini hareketlendirdi

        BEHÇET ALKAN - Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarıyla Kapadokya'ya gelen aileler, hem dinleniyor hem de kar güzelliği eklenen peribacaları arasında keyifli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarıyıl tatili Kapadokya'daki kış dönemi sakinliğini hareketlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarıyla Kapadokya'ya gelen aileler, hem dinleniyor hem de kar güzelliği eklenen peribacaları arasında keyifli vakit geçiriyor.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerin gözde turizm merkezlerinden oldu.

        Vadilerde ATV arazi araçları ve atla düzenlenen etkinliklere katılan tatilciler, peribacaları arasında gezinti yapıp karla kaplanan manzarada fotoğraf çektiriyor.

        Doğal kaya oluşumları arasında kar topu oynayarak eğlenen çocuklar, tarihi mekanları geziyor.

        Çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, bölgede konaklamayı tercih eden misafirler otellerde hareketliliği artırdı.

        - "Yoğunluğun yüzde 70'ini yerli turistler oluşturuyor"

        Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, AA muhabirine, yarıyıl tatilinin diğer dönemlere kıyasla daha sakin olan kış döneminde bölgeye hareket kattığını söyledi.

        Kapadokya'nın çocuklu aileler için uygun bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Ölmez, şöyle konuştu:

        "Yeni yıl sakin başlamıştı. Yarıyıl tatilinde deniz mevsiminin kapalı olmasından dolayı yerli misafirlerimiz Kapadokya'yı tercih etti. Otellerimiz rezervasyon akışlarından pozitif yönde etkilendi. Şu an yabancıların sayısı az. Bölgemizdeki yoğunluğun yüzde 70'ini yerli turistler oluşturuyor diyebiliriz. Arazi araçlarıyla yapılan turlara ilgi var. Hava şartları müsaade etmediği için balon uçuşları yapılamıyor. Hemen yanı başımızda Erciyes var. Aileler kayak ve Kapadokya'daki kültür turunu birleştirip tatillerini dolu dolu geçirebilir."

        - Aileler çocuklarıyla bölgede keyifli vakit geçiriyor

        Ailesi ile İzmir'den bölgeye gelen çocuklardan Eslem Karakuzu ise ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da doğanın sunduğu manzaraya hayran kaldığını kaydederek, "Ailem karne hediyesi olarak Kapadokya'ya getirdi. Çok mutluyum kar da görmüş olduk. Bence burası çok güzel bir yer." dedi.

        Tatilcilerden Osman Bayrı da çocuklarının talebi üzerine geldikleri bölgeyi keşfe çıktıklarını, eğlenceli bir tatil geçirdiklerini dile getirdi.

        Çocuklar için bölgenin farklı deneyimler sunduğunu söyleyen Bayrı, "İzmir'de kar görmediğimiz için burada çocuklar için ayrı bir atmosfer oluştu. Buradaki görsellik çocukların ilgisini çekiyor. Hoş anılar biriktirmeye geldik." diye konuştu.

        Metin Karakuzulu ise 3 gün konaklamalı geldikleri bölgedeki tarihi mekanlara yönelik gezi programlarına katıldıklarını belirterek, daha önce fotoğraflarını inceledikleri Kapadokya'da, peribacaları arasında olmanın kendileri ve çocukları için keyifli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de arazide köpek dövüştürenler drona yakalandı
        Nevşehir'de arazide köpek dövüştürenler drona yakalandı
        Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
        Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
        Nevşehir'de köpek dövüşüne jandarma baskını
        Nevşehir'de köpek dövüşüne jandarma baskını
        Cappadocia Marriott ile Kapadokya'da sömestir keyfi
        Cappadocia Marriott ile Kapadokya'da sömestir keyfi
        Peribacaları arasında kayak keyfi
        Peribacaları arasında kayak keyfi
        Kapadokya'da balon turu sis ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi
        Kapadokya'da balon turu sis ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi