Yarıyıl tatili Kapadokya'daki kış dönemi sakinliğini hareketlendirdi

BEHÇET ALKAN - Yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklarıyla Kapadokya'ya gelen aileler, hem dinleniyor hem de kar güzelliği eklenen peribacaları arasında keyifli vakit geçiriyor.



UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya, yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerin gözde turizm merkezlerinden oldu.



Vadilerde ATV arazi araçları ve atla düzenlenen etkinliklere katılan tatilciler, peribacaları arasında gezinti yapıp karla kaplanan manzarada fotoğraf çektiriyor.



Doğal kaya oluşumları arasında kar topu oynayarak eğlenen çocuklar, tarihi mekanları geziyor.



Çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, bölgede konaklamayı tercih eden misafirler otellerde hareketliliği artırdı.



- "Yoğunluğun yüzde 70'ini yerli turistler oluşturuyor"



Kapadokya Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, AA muhabirine, yarıyıl tatilinin diğer dönemlere kıyasla daha sakin olan kış döneminde bölgeye hareket kattığını söyledi.



Kapadokya'nın çocuklu aileler için uygun bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Ölmez, şöyle konuştu:



"Yeni yıl sakin başlamıştı. Yarıyıl tatilinde deniz mevsiminin kapalı olmasından dolayı yerli misafirlerimiz Kapadokya'yı tercih etti. Otellerimiz rezervasyon akışlarından pozitif yönde etkilendi. Şu an yabancıların sayısı az. Bölgemizdeki yoğunluğun yüzde 70'ini yerli turistler oluşturuyor diyebiliriz. Arazi araçlarıyla yapılan turlara ilgi var. Hava şartları müsaade etmediği için balon uçuşları yapılamıyor. Hemen yanı başımızda Erciyes var. Aileler kayak ve Kapadokya'daki kültür turunu birleştirip tatillerini dolu dolu geçirebilir."



- Aileler çocuklarıyla bölgede keyifli vakit geçiriyor



Ailesi ile İzmir'den bölgeye gelen çocuklardan Eslem Karakuzu ise ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da doğanın sunduğu manzaraya hayran kaldığını kaydederek, "Ailem karne hediyesi olarak Kapadokya'ya getirdi. Çok mutluyum kar da görmüş olduk. Bence burası çok güzel bir yer." dedi.



Tatilcilerden Osman Bayrı da çocuklarının talebi üzerine geldikleri bölgeyi keşfe çıktıklarını, eğlenceli bir tatil geçirdiklerini dile getirdi.



Çocuklar için bölgenin farklı deneyimler sunduğunu söyleyen Bayrı, "İzmir'de kar görmediğimiz için burada çocuklar için ayrı bir atmosfer oluştu. Buradaki görsellik çocukların ilgisini çekiyor. Hoş anılar biriktirmeye geldik." diye konuştu.



Metin Karakuzulu ise 3 gün konaklamalı geldikleri bölgedeki tarihi mekanlara yönelik gezi programlarına katıldıklarını belirterek, daha önce fotoğraflarını inceledikleri Kapadokya'da, peribacaları arasında olmanın kendileri ve çocukları için keyifli olduğunu kaydetti.

