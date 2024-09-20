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        Nevşehir'de zabıta fırınları denetledi

        Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:21
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        Nevşehir'de zabıta fırınları denetledi
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        Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ekmek, pide ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırınları denetledi.

        İşletmelerin temizlik standardı, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumu ve ürünlerin saklama koşullarını kontrol eden zabıta, ayrıca, gramaj denetimi de yapılarak, satışa sunulan ürünlerin belirtilen standartlara uygun olup olmadığına baktı.

        Kontroller sırasında eksikleri bulunan işletmelere uyarıları yapılarak, belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi talep edildi.

        Açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerine devam edileceği, işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uyum sağlaması için gerekli destek ve bilgilendirmelerin sürdürüleceği kaydedildi.

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