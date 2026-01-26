Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme beldesindeki kaçak işletmeyi kaldırdı

        Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir'in Göreme beldesinde 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında izinsiz faaliyet yürüten restoranı kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:12
        Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede izinsiz yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Göreme beldesinde 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanında izinsiz faaliyet yürüten restoranın kaldırılmasıyla birlikte, kaya oluşumları ve tarihi peyzaj ile bütünleşen peribacalarının özgün silüeti yeniden ortaya çıktı.

        Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yazılı açıklamasında, kaçak yapıları kaldırdıklarını, yeni yapılaşmaların, sit alanları ve doğal kültürel miras gözetilerek bölge ile uyum içinde ilerlemesini sağladıklarını belirtti.

        Bölgenin turizm potansiyeli arttıkça yapılaşma taleplerinin de çoğaldığını belirten Aslanbay, şunları kaydetti:

        "Turizmin gelişimini destekliyoruz ancak hiçbir turizm yapısı doğal dokunun önüne geçmemelidir. Yapılaşmaların bölgenin dokusuyla uyumlu olması açısından mimari uygulama projelerini Kapadokya Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuz büyük bir titizlikle inceliyor ve karara bağlıyoruz. Kentsel gelişme alanları ve turizm alanlarının bölge planlamasında, alanın ihtiyaçlarını gözeterek adımlar atıyoruz ve yerel yönetimlerle ortak hareket ediyoruz. Koruma kullanma dengesi içinde gelişimi desteklerken, bölgenin ruhunu korumak adına da izinsiz yapılaşma ile mücadelemize devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

