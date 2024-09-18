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        Nevşehir'de köy yolları konforlu hale getiriliyor

        Nevşehir'deki köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla daha konforlu hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:12
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        Nevşehir'de köy yolları konforlu hale getiriliyor
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        Nevşehir'deki köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla daha konforlu hale getiriliyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde 153 köyün daha yaşanılabilir olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Acıgöl ilçesine bağlı Boğaz, Özyayla, İcik ve Karacaören köylerinde çalışma yapan ekipler, bölgeye şantiye kurdu.

        15 kişilik ekiple çalışmaya başlayan Nevşehir İl Özel İdaresi, bozuk yolları onarıyor ve aşınan yollarda kaplama çalışması yapıyor.

        4 köyü birbirine bağlayan 11 kilometrelik yoldaki çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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        Galeri

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