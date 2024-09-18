Nevşehir'de köy yolları konforlu hale getiriliyor

15 kişilik ekiple çalışmaya başlayan Nevşehir İl Özel İdaresi, bozuk yolları onarıyor ve aşınan yollarda kaplama çalışması yapıyor.

Bu kapsamda Acıgöl ilçesine bağlı Boğaz, Özyayla, İcik ve Karacaören köylerinde çalışma yapan ekipler, bölgeye şantiye kurdu.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde 153 köyün daha yaşanılabilir olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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