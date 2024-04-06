Kendilerini avukat gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli Nevşehir'de tutuklandı
Nevşehir'de bir kişiyi, kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen ve polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de bir kişiyi, kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen ve polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığına yönelik şikayetin ardından çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbarı çalışma ile yapılan yazışmalar ve kamera kayıtlarını inceledi.
Şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiğini belirleyen polis, çeşitli adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınarak Nevşehir'e getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.
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