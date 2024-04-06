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        Kendilerini avukat gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli Nevşehir'de tutuklandı

        Nevşehir'de bir kişiyi, kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen ve polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 00:03 Güncelleme: 06.04.2024 - 00:03
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        Kendilerini avukat gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli Nevşehir'de tutuklandı
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        Nevşehir'de bir kişiyi, kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırdığı öne sürülen ve polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin kendilerini avukat olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığına yönelik şikayetin ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbarı çalışma ile yapılan yazışmalar ve kamera kayıtlarını inceledi.

        Şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiğini belirleyen polis, çeşitli adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınarak Nevşehir'e getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık ifadesinden sonra hakim karşısına çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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