Balon turları Kapadokya'da turizmin lokomotifi oluyor

BEHÇET ALKAN - Balon turları, Kapadokya'da turizme çok büyük katkı sunarken, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini kuş bakışı görmek isteyen turistler balon turlarına ilgi gösteriyor.

Kapadokya'da balon turuna 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, geçen yıl ise 615 bin 63 turist katıldı.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, Kapadokya'da 30 sıcak hava balon firmasının günde yaklaşık 4 bin kişiyi gökyüzünde taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Geniş coğrafi zenginlikleriyle Kapadokya'nın dünyada en çok sıcak hava balon uçuşu yapılan bölge konumunda olduğunu ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Sıcak hava balonu Kapadokya'nın büyük bir marka değeri olmuştur. Eskiden sadece peribacalarını görmek için gelen turistlerin çoğu günümüzde sıcak hava balon turizminin de etkisiyle gelmektedir. Balon sektörü özellikle son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Dünyada sıcak hava balonuyla en fazla yolcu uçuşu Kapadokya'da yapılmakta, daha sonra sırasıyla Mısır, Meksika ve Tanzanya gelmekte. Dünyadaki balon turuna katılanların yüzde 40'ı Kapadokya'da uçmakta."