Balon turları Kapadokya'da turizmin lokomotifi oluyor
BEHÇET ALKAN - Balon turları, Kapadokya'da turizme çok büyük katkı sunarken, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini kuş bakışı görmek isteyen turistler balon turlarına ilgi gösteriyor.
BEHÇET ALKAN - Balon turları, Kapadokya'da turizme çok büyük katkı sunarken, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini kuş bakışı görmek isteyen turistler balon turlarına ilgi gösteriyor.
Kapadokya'da balon turuna 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, geçen yıl ise 615 bin 63 turist katıldı.
Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, AA muhabirine, Kapadokya'da 30 sıcak hava balon firmasının günde yaklaşık 4 bin kişiyi gökyüzünde taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Geniş coğrafi zenginlikleriyle Kapadokya'nın dünyada en çok sıcak hava balon uçuşu yapılan bölge konumunda olduğunu ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:
"Sıcak hava balonu Kapadokya'nın büyük bir marka değeri olmuştur. Eskiden sadece peribacalarını görmek için gelen turistlerin çoğu günümüzde sıcak hava balon turizminin de etkisiyle gelmektedir. Balon sektörü özellikle son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Dünyada sıcak hava balonuyla en fazla yolcu uçuşu Kapadokya'da yapılmakta, daha sonra sırasıyla Mısır, Meksika ve Tanzanya gelmekte. Dünyadaki balon turuna katılanların yüzde 40'ı Kapadokya'da uçmakta."
- "Sırf balon turuna katılmak için bölgeye gelen turistler var"
Balon turlarının bölgede istihdama katkı sağladığını vurgulayan Aydoğan, "Bu firmalarda 3 bin personel çalışmakta, servis gibi ek hizmetlerle yaklaşık 5 bin kişiye istidam sunuluyor. Turizm bacasız fabrikadır, balon sektörünü ise ek olarak bacasız uçan fabrika olarak adlandırabiliriz. Sırf balon turuna katılmak için bölgeye gelen turistler var." dedi.
Aydoğan, sıcak hava balon turu aktivitelerinin çoğunlukla gün doğumu yapılmasından dolayı bölgedeki konaklama gün sayısının artmasını sağladığını sözlerine ekledi.
Balon turu düzenleyen bir firmanın işletme müdürü Filiz Karatut ise bölgede uçuşların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirildiğini, turlara ilginin günden güne arttığını ifade etti.
Hava koşulları elverdiği ölçüde yılda ortalama 220 gün uçuş yapılabildiğini kaydeden Karatut, sözlerini şöyle tamamladı:
"Balon turları, Kapadokya bölgesini daha cazip hale getiren, turistlerin bölgeyi gökyüzünden görmesini sağlayan ve Kapadokya'ya marka değeri katan bir aktivitedir. Yılda ortalama yarım milyondan fazla yerli ve yabancı turist bölgeyi gökyüzünden keşfetme imkanı buluyor. Hava şartları müsaade ettiği müddetçe tur yapılmaktadır. İlk uçuşta 100, ikinci sortide 50 balon kalkış yapıyor. Bölgemizdeki balonlar 10, 20, 28 ve 32 kişilik."
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