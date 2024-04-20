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        Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin kümesteki 17 tavuğu telef etmesi güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de bir bağ evinin bahçesindeki kümese giren sahipsiz köpeklerin 17 tavuğu telef etmesini güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:01
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        Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin kümesteki 17 tavuğu telef etmesi güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de bir bağ evinin bahçesindeki kümese giren sahipsiz köpeklerin 17 tavuğu telef etmesini güvenlik kamerası kaydetti.

        Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bağ evine gelen T.Ö, yem vermek için kümese yöneldiğinde 17 tavuğunun telef olduğunu gördü.

        Bağ evindeki güvenlik kamerasının kaydını izleyen T.Ö, gece kümese giren sahipsiz köpeklerin tavuklara saldırdığını gördü.

        Görüntülerde, sahipsiz köpeklerin kümese girmek için çabaladıkları, kümesi çevreleyen tel örgüdeki açıklıktan girerek tavuklara saldırdığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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