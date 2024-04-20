Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin kümesteki 17 tavuğu telef etmesi güvenlik kamerasında

Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bağ evine gelen T.Ö, yem vermek için kümese yöneldiğinde 17 tavuğunun telef olduğunu gördü.

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