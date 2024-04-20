Nevşehir'de sahipsiz köpeklerin kümesteki 17 tavuğu telef etmesi güvenlik kamerasında
Nevşehir'de bir bağ evinin bahçesindeki kümese giren sahipsiz köpeklerin 17 tavuğu telef etmesini güvenlik kamerası kaydetti.
Nevşehir'de bir bağ evinin bahçesindeki kümese giren sahipsiz köpeklerin 17 tavuğu telef etmesini güvenlik kamerası kaydetti.
Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bağ evine gelen T.Ö, yem vermek için kümese yöneldiğinde 17 tavuğunun telef olduğunu gördü.
Bağ evindeki güvenlik kamerasının kaydını izleyen T.Ö, gece kümese giren sahipsiz köpeklerin tavuklara saldırdığını gördü.
Görüntülerde, sahipsiz köpeklerin kümese girmek için çabaladıkları, kümesi çevreleyen tel örgüdeki açıklıktan girerek tavuklara saldırdığı görülüyor.
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