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        Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakaları NEVÜ ev sahipliğinde başladı

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:04
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        Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakaları NEVÜ ev sahipliğinde başladı
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        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig Müsabakaları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde başladı.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar üniversite yerleşkesindeki spor merkezinde gerçekleştiriliyor.

        Müsabakalara, NEVÜ'nün yanı sıra Mersin Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ile Ordu Üniversitesinin erkek futsal takımları katılıyor.

        Tek devreli lig usulü oynanan müsabakalar 18 Nisan'da sona erecek.​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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