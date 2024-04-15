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        9 günlük bayram tatilinde Kapadokya'ya 243 bin ziyaretçi

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 9 günlük bayram tatilinde 243 bin 632 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:30
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        9 günlük bayram tatilinde Kapadokya'ya 243 bin ziyaretçi
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        TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 9 günlük bayram tatilinde 243 bin 632 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kapadokya bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 243 bin 632 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. En çok ziyaret 67 bin 968 ile Zelve Ören Yeri'ne gerçekleştirilirken, onu Göreme Açık Hava Müzesi 56 bin 851 ziyaretçi ile takip etti.

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