Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobildeki kişi öldü
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir-Gülşehir kara yolunda T.K'nin yönetimindeki 50 ADK 048 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada T.K. ile Metehan Gören yaralandı.
Kaza ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gören, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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