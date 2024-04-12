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        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında iki sürücü yaralandı

        Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:53 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:53
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        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında iki sürücü yaralandı
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        Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 50 ABR 794 plakalı otomobil sanayi sitesi yakınındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen M.K'nin kullandığı 50 BE 717 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 L 2647 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada sürücülerden E.Ç. ve M.K. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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