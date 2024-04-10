Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sürücü Y.C. ile araçtaki iki kişi ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Topaklı köyü çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

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