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        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 20:44 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:44
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        Nevşehir'de tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.C. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Topaklı köyü çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Y.C. ile araçtaki iki kişi ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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