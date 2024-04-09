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        Bayram tatili için Kapadokya'ya gelen yerli turistler karanfille karşılandı

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Kapadokya'ya gelen yerli turistleri kent girişinde karanfille karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:54
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        Bayram tatili için Kapadokya'ya gelen yerli turistler karanfille karşılandı
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Kapadokya'ya gelen yerli turistleri kent girişinde karanfille karşıladı.

        Aksaray-Nevşehir kara yolundaki Terminal Kavşağı'na gelen Arı, otobüs ve özel araçlarıyla kente giriş yapan tatilcilerle sohbet etti.

        Misafirlere "hoş geldiniz" diyen Arı, karanfil hediye etti.

        Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Nevşehir'de binlerce misafirin ağırlanacağını söyledi.

        Dünyanın en romantik ve en mistik şehrinin bu süreçte yoğun olmasının normal olduğunu ifade eden Arı, "Bir taraftan hemşehrilerimiz memleketlerine dönüyor, bir taraftan tatil için yerli turistlerimiz geliyor. Kapadokya'nın girişinde konuklarımızı karşılamak, güzel şehrin güzelliklerini ilk andan itibaren göstermek istedik. Nevşehir bir bayrama daha heyecanla hazırlanıyor." dedi.

        Arı, bayram boyunca kentin çeşitli noktalarında farklı etkinlikler planladıklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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