Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Ramazanda her akşam bir araya gelen köylüler imece usulü hazırladıkları sofrada oruç açtı

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu köyündeki vatandaşlar, ramazan ayı boyunca 3 yıldır geleneksel hale getirdikleri imece usulü hazırladıkları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazanda her akşam bir araya gelen köylüler imece usulü hazırladıkları sofrada oruç açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu köyündeki vatandaşlar, ramazan ayı boyunca 3 yıldır geleneksel hale getirdikleri imece usulü hazırladıkları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

        Eğrikuyu Köyü Sosyal Tesisi mutfağında, hayırseverler ve imkanı olan ailelerin katkılarıyla masrafları karşılanan iftar sofrası için yemekler, ay boyunca ücret karşılığında her gün köye gelen 2 aşçı tarafından pişirilidi.

        Köy halkı ve köy dışından gelen misafirler, ramazan ayı boyunca her gün 500 kişilik hazırladıkları iftar sofrasında bir araya geldi, yaşlı ve hastaların evlerine servis yapıldı.

        Muhtar Nihat Ateş, AA muhabirine, geleneksel hale gelen iftar sofrasını Kovid-19 salgının ardından köy halkının bir arada olması amacıyla başlattıklarını belirtti.

        Bundan sonraki yıllarda da uygulamayı sürdürmek istediklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

        "Köyümüzün hiçbir evinde ocak yanmıyor. Herkes geliyor burada birlikte iftarımızı yapıyoruz. Buraya gelemeyen yaşlı ve hastalarımız yemeklerini alıyor ve evlerinde oruçlarını açıyorlar. Görev başında olan polis, asker ve havalimanında çalışan personeller de misafirimiz oluyorlar. Yemek masrafını tek başına üstlenenler var. Ayrıca farklı miktarlarda para veren de oluyor. Toplanan paralarla alınan ürünleri aynı tencerede pişirip hep birlikte tüketiyoruz."

        İmam Ali Karataş, 24 yıldır Eğrikuyu'da görev yaptığını, son yıllarda uyguladıkları iftar programının herkesi memnun ettiğini dile getirdi.

        Muhtar Ateş ve hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl 3. geleneksel toplu iftar programını yaptıklarını anlatan Karataş, "Köydeki gençler ramazan boyunca yemek dağıtımı ve temizlik konularında gönüllü olarak yardımcı oluyor. Bu yemeklerin masrafının tamamı köy halkının gayretleriyle karşılanıyor." diye konuştu.

        Köylülerden Yaşar Çemrek de köy nüfusunun yaklaşık 200 kişiden oluştuğunu ancak misafirlerinin yanı sıra yakındaki havalimanı çalışanları ve güvenlik güçlerinin de katılımıyla hem birlikte güzel vakit geçirdiklerini hem de iftar yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        YSK, Ürgüp'te seçimlerin yenilenmemesine karar verdi; vatandaşlar sokağa çı...
        YSK, Ürgüp'te seçimlerin yenilenmemesine karar verdi; vatandaşlar sokağa çı...
        Otomobil evin bahçesine devrildi
        Otomobil evin bahçesine devrildi
        Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu
        Kapadokya'da bayram tatili yoğunluğu
        İhtiyaç sahibi aileler için yardıma koşuyor
        İhtiyaç sahibi aileler için yardıma koşuyor
        Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasında
        Kapadokya'da oteller bayram tatiline yüzde 98 dolulukla giriyor
        Kapadokya'da oteller bayram tatiline yüzde 98 dolulukla giriyor