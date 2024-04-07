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        Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 01:46 Güncelleme: 07.04.2024 - 01:46
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        Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de otomobilin evin bahçesine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emek Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta seyir halinde olan Y.G'nin kullandığı 50 LA 848 plakalı otomobil, yoldan çıkarak evin bahçesine devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

        Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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