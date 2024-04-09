Nevşehir Valisi Fidan ve Belediye Başkanı Arı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Vali Fidan, mesajında, bayramların toplumsal hayatta önemli yerleri olduğunu belirtti.

Bayramların, iyilik ve güzelliklerin sevgi ve hoşgörü ikliminde harmanlanıp ortaya çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da sağlamlaştığı ayrıcalıklı günler olduğunu vurgulayan Fidan, "Değerli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, İslam alemine, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum ve mağdur gönül coğrafyalarımızdaki zulüm altındaki kardeşlerimize ve tüm insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.