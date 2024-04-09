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        Nevşehir'de hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:15
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        Nevşehir'de hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatlarin beldesinde Y.A'ya ait hayvan barınağına operasyon düzenledi.

        Barınakta yapılan aramada, 420 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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