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        Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti

        Ramazan Bayramı tatilinde Kapadokya'yı tercih eden yerli konuklar, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 08:12 Güncelleme: 11.04.2024 - 08:12
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        Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti
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        Ramazan Bayramı tatilinde Kapadokya'yı tercih eden yerli konuklar, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

        9 günlük bayram tatili için ülkenin farklı yörelerinden Kapadokya'ya gelen tatilciler, gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen balon turuna ilgi gösterdi.

        Ekipler, Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki balon kalkış alanlarında günün ilk saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı.

        Konukların sepetlere alınmasının ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, bölge manzarasına renk kattı.

        Balon turuna katılan yerli turistler, yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı seyretti.

        Balon turuna katılanlardan Ayça Aksoy, AA muhabirine, bayram tatili için İstanbul'dan arkadaş grubuyla geldiklerini, bayram sabahını aydınlatan güneşi gökyüzünde karşılamak istediklerini belirterek, "Muhteşem bir görüntü var. Biz bir ay öncesinde rezervasyon yaptırmıştık. Balona bineceğimiz için çok heyecanlıyım. 3 yıl önce kış mevsiminde binmiştim, kışın da çok farklı manzara oluşuyor. Herkesi buraya davet ediyorum, ölmeden önce görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyebilirim." dedi.

        Meltem Öztekin ise balonla uçmanın keyfini yaşamak için bayram tatilinde Kapadokya'yı tercih ettiğini ifade ederek, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum çok büyüleyici bir atmosferi var. Dün balonların kalkışını otelden izlemiştim şimdi ise içinde bulunacağım için çok heyecanlıyım." diye konuştu.​​​​​​​

        Kapadokya'nın ilginç bir coğrafyaya sahip olduğunu gözlemlediğini dile getiren Mustafa Kemal Murkalar da "Çok güzel, doğal bir ortam var. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir yerdi. Bayram tatilini Kapadokya geçirmek, peribacalarını yakından görmek istedik. Geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Balon pilotu Fatih Uluçay ise bayram tatilinde bölgeyi tercih edenlerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için turizmciler olarak gayret gösterdiklerini söyledi.

        Bölgedeki bazı yerli ve yabancı turistler de sıcak hava balonlarının gökyüzünde süzülerek oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmek için vadi yamaçlarında objektif karşısına geçti.

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