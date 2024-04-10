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        Nevşehir'de, takla atıp tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçarak ters duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 22:22 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:25
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        Nevşehir'de, takla atıp tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp, tarlaya uçarak ters duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Avanos ilçesi Topaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Y.C. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, tarlaya uçtu. Otomobilin ters durduğu kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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