Nevşehir'de, takla atıp tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Avanos ilçesi Topaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Y.C. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, tarlaya uçtu. Otomobilin ters durduğu kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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