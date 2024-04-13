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        Bayram tatilinde Derinkuyu Yeraltı Şehri de tercih edildi

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki turizm merkezlerinden Derinkuyu Yeraltı Şehri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 09:27 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:27
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        Bayram tatilinde Derinkuyu Yeraltı Şehri de tercih edildi
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki turizm merkezlerinden Derinkuyu Yeraltı Şehri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırladı.

        Tüf kaya yapının oyulması suretiyle binlerce yıl önce insanların sığınak olarak kullandığı, içinde tüneller, odalar, yaşam alanları ve hayvan barınaklarının bulunduğu yer altı şehri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

        Bu yılın ilk üç aylık döneminde 67 bin 299 turistin gezdiği Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne bayram tatilinde de günde yaklaşık 4 bin kişi giriş yaptı.

        Yabancı turistlerin yanı sıra tatillerini Kapadokya'da geçiren yerli konukların yoğunluğuyla yer altı şehri girişinde metrelerce kuyruk oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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