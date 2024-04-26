Balayı için geldiği Kapadokya'da, tarihi kalede 3 metreden düşüp ayağını kırdı

tarihi Ortahisar Kalesi'nde meydana geldi. Ankara'dan balayı için gelen Hatice Atay, eşi ile birlikte bölgenin simge noktalarından 86 metre yüksekliğindeki tarihi Ortahisar Kalesi'ne çıktı. Zirveye 1 metre kala Hatice Atay dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Atay'ın sağ ayağı kırıldı. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve UMKE ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, ip sistemi kurarak Atay'ı kurtarma sedyesi ile bulunduğu yerden 30 metre aşağı indirdi. Atay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.