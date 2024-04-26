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        Balayı için geldiği Kapadokya'da, tarihi kalede 3 metreden düşüp ayağını kırdı

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine eşiyle balayı için gelen Hatice Atay (43), tarihi Ortahisar Kalesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşüp, ayağını kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:10
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        Balayı için geldiği Kapadokya'da, tarihi kalede 3 metreden düşüp ayağını kırdı
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine eşiyle balayı için gelen Hatice Atay (43), tarihi Ortahisar Kalesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten düşüp, ayağını kırdı.

        Olay, Kapadokya bölgesindeki Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Esentepe Mahallesi Resul Bey Sokak'taki

        tarihi Ortahisar Kalesi'nde meydana geldi. Ankara'dan balayı için gelen Hatice Atay, eşi ile birlikte bölgenin simge noktalarından 86 metre yüksekliğindeki tarihi Ortahisar Kalesi'ne çıktı. Zirveye 1 metre kala Hatice Atay dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Atay'ın sağ ayağı kırıldı. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve UMKE ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen UMKE ekipleri, ip sistemi kurarak Atay'ı kurtarma sedyesi ile bulunduğu yerden 30 metre aşağı indirdi. Atay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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