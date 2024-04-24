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        Nevşehir'de sağlık çalışanlarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitimi verildi

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sağlık personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:49 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:49
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        Nevşehir'de sağlık çalışanlarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitimi verildi
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        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sağlık personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eğitim faaliyetleri kapsamında Acıgöl Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hastane personeline uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yapıldı.

        Sunumda madde bağımlılığı süreci ve zararları, uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu gibi konularda bilgilendirme yapılıp, katılımcılara broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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