Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi

Teması "Bir zamanlar çocuk, oyun ve oyuncak" olarak belirlenen atölyede önce Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsen Özdemir tarafından geçmişin oyun ve oyuncaklarının anlatıldığı sunum yapıldı.

Avanos ilçesindeki Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'nde , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.