Polislerden Yağız'a doğum günü sürprizi
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ikametinde ziyaret ettikleri anasınıfı öğrencisi Yağız'ın doğum gününü kutladı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ikametinde ziyaret ettikleri anasınıfı öğrencisi Yağız'ın doğum gününü kutladı.
Emniyetten yapılan açıklamayla göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 23 Nisan 2019 doğumlu Yağız'ı evinde ziyaret ederek, doğum günü aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Evinin kapısında doğum günü pastasıyla polisleri gören Yağız, büyük mutluluk yaşadı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yağız'a çeşitli hediyeler de verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.