Polislerden Yağız'a doğum günü sürprizi

Emniyetten yapılan açıklamayla göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 23 Nisan 2019 doğumlu Yağız'ı evinde ziyaret ederek, doğum günü aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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