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        Polislerden Yağız'a doğum günü sürprizi

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ikametinde ziyaret ettikleri anasınıfı öğrencisi Yağız'ın doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:44
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        Polislerden Yağız'a doğum günü sürprizi
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        Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, ikametinde ziyaret ettikleri anasınıfı öğrencisi Yağız'ın doğum gününü kutladı.

        Emniyetten yapılan açıklamayla göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 23 Nisan 2019 doğumlu Yağız'ı evinde ziyaret ederek, doğum günü aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Evinin kapısında doğum günü pastasıyla polisleri gören Yağız, büyük mutluluk yaşadı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yağız'a çeşitli hediyeler de verdi.

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