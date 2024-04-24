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        Kapadokya Vilayetler Evi Nevşehir'de hizmete açıldı

        İçişleri Bakanlığına bağlı Kapadokya Vilayetler Evi, Nevşehir'de hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:24
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        Kapadokya Vilayetler Evi Nevşehir'de hizmete açıldı
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        İçişleri Bakanlığına bağlı Kapadokya Vilayetler Evi, Nevşehir’de hizmete açıldı.

        Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, önceki dönemlerde öğretmenevi olarak kullanılan, bölge mimarisine uygun tarihi binada açılan tesis, 24 odasıyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Nevşehirlilere de hizmet vermeye başladı.

        Türk mutfağının yemekleri, kafe ve restoran hizmetleri ile konaklama şeklinde tasarlanan, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir manzaralı tesis, yerli yabancı turistleri yıl boyu ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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