Kapadokya Vilayetler Evi Nevşehir'de hizmete açıldı
İçişleri Bakanlığına bağlı Kapadokya Vilayetler Evi, Nevşehir'de hizmete açıldı.
İçişleri Bakanlığına bağlı Kapadokya Vilayetler Evi, Nevşehir’de hizmete açıldı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, önceki dönemlerde öğretmenevi olarak kullanılan, bölge mimarisine uygun tarihi binada açılan tesis, 24 odasıyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Nevşehirlilere de hizmet vermeye başladı.
Türk mutfağının yemekleri, kafe ve restoran hizmetleri ile konaklama şeklinde tasarlanan, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir manzaralı tesis, yerli yabancı turistleri yıl boyu ağırlayacak.
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