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        Nevşehir'de jandarma ekipleri 153 iş yerini denetledi

        ​​​​​​​Nevşehir'dejandarma ekipleri, "Duman Uygulaması" kapsamında 153 iş yerini denetledi, 818 kişiyi sorguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:46
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        Nevşehir'de jandarma ekipleri 153 iş yerini denetledi
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        ​​​​​​​Nevşehir'dejandarma ekipleri, “Duman Uygulaması” kapsamında 153 iş yerini denetledi, 818 kişiyi sorguladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak, sahte alkollü içki satışına engel olunması ve genel sağlığın korunması kapsamında il genelinde 39 personelle içki satılan 55 market ile 43 bakkal ve 26 büfe ile 29 diğer mekanlar olmak üzere toplam 153 iş yerini denetledi, 818 kişiyi sorguladı.

        Kural dışı olanlara cezai işlem uygulanırken, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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