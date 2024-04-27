Nevşehir Belediyespor - Adana 1954 Futbol Kulübü: 2-1

Türkiye 3'üncü Lig 4'üncü Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Adana 1954 Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek ligde kaldı. Orduspor - Siirt Özel İdarespor maçından gelen sonuçla ligde kalan Nevşehir Belediyespor'da futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri uzun süre sahadan ayrılmayarak taraftarı ile ligde kalmanın sevincini yaşadı. Ligin son haftasını 30 puanla tamamlayan kırmızı-beyazlılarda büyük sevinç yaşandı.

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