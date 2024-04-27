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        Nevşehir Belediyespor - Adana 1954 Futbol Kulübü: 2-1

        STAT:GAZİHAKEMLER: Ramazan Doğanay, Kurtuluş Aslan, Cihad BuyurganNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa Gürbüz - Bahadır Yağız (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:45
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        Nevşehir Belediyespor - Adana 1954 Futbol Kulübü: 2-1
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        STAT:GAZİ

        HAKEMLER: Ramazan Doğanay, Kurtuluş Aslan, Cihad Buyurgan

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa Gürbüz - Bahadır Yağız (Dk. 56 Hüseyin Biber), Yusuf Göktas, Özgür Deryol (Dk. 78 Metin Polat), Umut Sözen (Dk. 86 Muhammed Altaş), Alpay Cin (Dk. 87 Sıtkı Ferdi İmdat), Ahmet Özer, Caner Cengiz, İbrahim Topaloğlu, Aras Aydın, Osman Güraltunkeser (Dk. 46 Umut Tokdemir)

        ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ: Mehmet Demirci - Mehmet Yıldızaç, Şiyar Kepir (Dk. 46 Yiğit Demir), Berkehan Biçer (Dk. 74 İbrahim Koca), Fatih Özkan, Berkin Taşkın (Dk. 56 Bünyamin Balat), İshak Kurt, Ömer Bozan, Mehmet Sefa Etöz, Leyis Alzin (Dk. 75 Ezdin Uçar), Tekin (Dk. 56 Semih Emir Erdoğan)

        GOLLER: Dk. 6 Bahadır Yağız, Dk. 48 Osman Güraltunkeser (Nevşehir Belediyespor)- Dk. 85 İshak Kurt (Adana 1954 Futbol Kulübü)

        Türkiye 3'üncü Lig 4'üncü Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Adana 1954 Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek ligde kaldı. Orduspor - Siirt Özel İdarespor maçından gelen sonuçla ligde kalan Nevşehir Belediyespor'da futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri uzun süre sahadan ayrılmayarak taraftarı ile ligde kalmanın sevincini yaşadı. Ligin son haftasını 30 puanla tamamlayan kırmızı-beyazlılarda büyük sevinç yaşandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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