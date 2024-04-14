Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Kıratlıoğlu Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde minibüs ile taksinin kavşakta çarpışması ile 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması kameralarca kaydedildi.

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