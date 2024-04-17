Kapadokya'da balon turları 2 gün ertelendi

Meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı yükseklerde aralıklarla 27 kilometreyi bulan rüzgarın yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle iki gün ertelendi.

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