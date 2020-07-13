Belediye Başkanı Arı, koordinasyon toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Arı, koordinasyon toplantısına katıldı

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de gerçekleştirilecek olan yatırımların ele alındığı koordinasyon toplantısına katıldı.

Belediye Başkanı Arı, koordinasyon toplantısına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan yatırımların ele alındığı koordinasyon toplantısına katıldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru ve daire müdürleri katıldı.
Toplantıda Nevşehir’de devam eden ve gerçekleştirilecek olan çeşitli yatırım projelerine ilişkin istişarelerde bulunulurken Belediye Başkanı Rasim Arı’da Vali Sezer ve Milletvekillerine Nevşehir Belediyesi’nin yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de aranan 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 15 kişi yakalandı
Nevşehir Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için askıda elbise aşevine metal yemek kabı desteği
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesinden ihtiyaç sahipleri için askıda ...
Nevşehir’de şehir merkezinde okul bahçeleri otopark olarak kullanılacak
YEREL HABERLER Nevşehir’de şehir merkezinde okul bahçeleri otopark ...
Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi, araç sürücüsünün dikkati sayesinde kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilin çamurluğuna sıkışan kedi, araç sürücüsünün ...
Ağaçtaki dutları yemek isteyen vatandaşlara not bıraktı "Bu ağaçtan dut yemek helaldir"
YEREL HABERLER Ağaçtaki dutları yemek isteyen vatandaşlara not ...
Nevşehir'de 4'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 4'üncü kattan düşen çocuk yaralandı
Bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından düştü
YEREL HABERLER Bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından ...
Nevşehir Belediyespor play-off hazırlıklarını sürdürüyor Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Nevşehir Belediyespor şampiyon olacak” Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın: “Biz 2.Lig'e çıkacağız”
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor play-off hazırlıklarını ...
Otelin havuzunda boğulan Suriyeli Yahya'nın babası: Başka çocuklar ölmesin
YEREL HABERLER Otelin havuzunda boğulan Suriyeli Yahya'nın babası: ...
Yerin 8 kat altına indi tüm dünyayı Kapadokya’ya davet etti 5 bin yıllık yeraltı şehri misafirlerini bekliyor Derinkuyu Belediye Başkanı Aksoy, yerin 8 kat altına inerek turistleri davet etti
YEREL HABERLER Yerin 8 kat altına indi tüm dünyayı Kapadokya’ya ...
Ürgüp Belediyesi ilçe girişlerine at maketleri yerleştirdi Kapadokya 'Güzel Atlar Diyarı' misafirlerini at maketleri ile karşılayacak
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi ilçe girişlerine at maketleri ...
Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü
YEREL HABERLER Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X