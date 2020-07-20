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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Kalesi ve Kaya Şehrin açılışı için geldiği Nevşehir’de ilk olarak Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti. Yeni hizmet binasına geçtiğimiz hafta taşınan Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici’den bilgiler alan Bakan Ersoy, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve kütüphane çalışanlarını ziyaret etti. Bakan Ersoy’a Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaretinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve protokol üyeleri eşlik etti.
Bakan Ersoy, daha sonra Nevşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rasim Arı’dan Nevşehir Kalesi ve çevresi ile Kaya Şehir hakkında bilgi aldı.

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