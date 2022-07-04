Nevşehir’de kurban kesim yerleri belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de kurban kesim yerleri belirlendi

İHA

Nevşehir’de kurban kesim yerleri belirlendi

Nevşehir’de kurban komisyonu il genelinde kurban kesim alanlarını belirledi. Belirlenen alanların dışında kaçak kurban kesimi yapan kişilere de idari para cezası uygulanacak.
Buna göre il merkezi ve ilçelerde vatandaşların kurban kesimi yaptırabilecekleri alanlar şöyle:
Nevşehir Merkez Kemal Kavdır(Kavdır Et Entegre Tic.) Karşı Mevki No:60 Güvercinlik Köyü Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Selçuk Dinç (Dinç Enerji Kesimhanesi/Besi Çiftliği)Akyazı Mevki/Sulusaray Kasabası Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Nevşehir Lalezar Gıda Lmtd. Şti Alacaşar Yolu Nev Beton Parke Fabrikası Sol Tarafı/Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Mehmet Ekrem Özenmiş (Özenmiş Besi Çiftliği) Cevher Dudayev Mahallesi Kepez Mevki Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Nevşehir Belediyesi Hayvan Pazarı Kesim Yeri Cevher Dudayev Mahallesi Hayvan Pazarı Otoparkı Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Nevşehir Belediyesi Toki Kesim Yeri Bekdik Mahallesi Toki İş Merkezi Önü Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Erdem Aydınkaya Çat Kasabası 4. Kilometre Eski Mezbahane Yanı Çat/Nevşehir
Nevşehir Merkez Ayhan Açar (Açar Et Pazarı) Göre Kasapoğlu Mahallesi Mandıra Kümesi No:24 Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Rahmi Karataş(Karataş Besicilik) Nevşehir Şehitlik Parkı Das Petrol Arkası Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Tuncer Gök(Gök Et Pazarı) Dedeman Oteli Karşısı Altınyıldız Koleji Yanı Merkez/Nevşehir
Nevşehir Merkez Mahmut Güneş (Semerkand Buhara Derneği) Mehmet Akif Ersoy Mah. 559 Sk. No:3 Lale Sanayi Opet Petrol Arkası Merkez/Nevşehir
Avanos Kavdırlar Besicilik Ve Kesimhane Özkonak Kasabası
Avanos Bio Hayvancılık Bozdağ Et Ve Et Ürünleri Özkonak Kasabası
Avanos Araboğlu Et Kombinesi Kalaba Kasabası
Derinkuyu Kurban Kesim Yeri Kurban Kesim Yeri Belediye Mezbahanesi.Bayramlı Mahallesi Niğde Yolu Üzeri Derinkuyu
Hacıbektaş Belediye Mezbahanesi Zir Mahallesi Alirıza Gürgür Caddesi
Ürgüp Hasan Hüseyin Öğütlü Cumhuriyet Mahallesi Sineyası Mevkii Küme Evler No:2 Öğütlü Besicilik
Ürgüp Ersin Teksin Cumhuriyet Mahallesi Seneyası Mevkii Küme Evler No:9 Teksinler Besicilik
Ürgüp Metin Bayar Cumhuriyet Mahallesi Sineyası Mevkii Küme Evlerno:3 Bayar Besicilik
Ürgüp Hasan Köksal Cumhuriyet Mah.Mandıralar Sk. Sineyası Mevkii Küme Evler No:13 Hasan Köksal BesicilikKapadokya Hisar Turizm İnş. Ltd.Ştl.
Ürgüp Mehmet Karaca Kayseri Yolu Tezcanlar Taş Fabrikası Karşısı Topaloğlu Hayvancılık
Acıgöl Ertuğrul Karaman(Karaman Besicilik) Yukarı Mah. Küme Evler No:1
Acıgöl Erdal Ertaş Yukarı Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No:63
Acıgöl Bektaş Taşdemir(Lalezar Gıda) Cmhuriyet Mah. Damat İbrahimpaşa Sokak No:21
Acıgöl Halil Avşar(Hayvan Taciri) Yukarı Mah. Küme Evler 2 No:2
Acıgöl Yakup Tuçkaya Yukarı Mah. Spor Sokak No:7
Acıgöl Yaşar Güçlü(Güçlü Besicilik) Tatlarin Ksb. Küme Evler
Acıgöl Mustafa Tutal(Tutal Besicilik) Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. No:100/101/102
Acıgöl Feridun Batmaz (Batmaz Besicilik) Tatlarin Ksb. Kale Mahallesi
Acıgöl Turgay Paltacı Tatlarin Ksb. Karanfil Sokak No:36
Acıgöl Yasin Güneş Karapınar Ksb. Mustafapaşa Mah.
Acıgöl Murat Avşar Çayırlık Mah. Çatal Kaya Sokak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kpss Genel Tekrar Kampı sona erdi
YEREL HABERLER Kpss Genel Tekrar Kampı sona erdi
Nevşehir’de sürücü adaylarına son ders jandarmadan
YEREL HABERLER Nevşehir’de sürücü adaylarına son ders jandarmadan
Kapadokya yılın ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı 1 buçuk milyona dayandı
YEREL HABERLER Kapadokya yılın ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı 1 ...
Kapadokya’yı ilk 6 ayda 258 bin 914 kişi kuşbakışı izledi Dinler: "Sıcak Hava Balon uçuşlarında 2022 rekor yılı olacak"
YEREL HABERLER Kapadokya’yı ilk 6 ayda 258 bin 914 kişi kuşbakışı ...
Kapadokya'da bayram rezervasyonlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Kapadokya'da bayram rezervasyonlarında yoğunluk
Nevşehir’de çocuk oyun alanları daha güvenli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de çocuk oyun alanları daha güvenli hale ...
Yumurta üretimi durma noktasında
YEREL HABERLER Yumurta üretimi durma noktasında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.