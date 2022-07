Nevşehir’de kurban kesim yerleri belirlendi

Nevşehir’de kurban komisyonu il genelinde kurban kesim alanlarını belirledi. Belirlenen alanların dışında kaçak kurban kesimi yapan kişilere de idari para cezası uygulanacak.

Buna göre il merkezi ve ilçelerde vatandaşların kurban kesimi yaptırabilecekleri alanlar şöyle:

Nevşehir Merkez Kemal Kavdır(Kavdır Et Entegre Tic.) Karşı Mevki No:60 Güvercinlik Köyü Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Selçuk Dinç (Dinç Enerji Kesimhanesi/Besi Çiftliği)Akyazı Mevki/Sulusaray Kasabası Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Nevşehir Lalezar Gıda Lmtd. Şti Alacaşar Yolu Nev Beton Parke Fabrikası Sol Tarafı/Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Mehmet Ekrem Özenmiş (Özenmiş Besi Çiftliği) Cevher Dudayev Mahallesi Kepez Mevki Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Nevşehir Belediyesi Hayvan Pazarı Kesim Yeri Cevher Dudayev Mahallesi Hayvan Pazarı Otoparkı Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Nevşehir Belediyesi Toki Kesim Yeri Bekdik Mahallesi Toki İş Merkezi Önü Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Erdem Aydınkaya Çat Kasabası 4. Kilometre Eski Mezbahane Yanı Çat/Nevşehir

Nevşehir Merkez Ayhan Açar (Açar Et Pazarı) Göre Kasapoğlu Mahallesi Mandıra Kümesi No:24 Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Rahmi Karataş(Karataş Besicilik) Nevşehir Şehitlik Parkı Das Petrol Arkası Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Tuncer Gök(Gök Et Pazarı) Dedeman Oteli Karşısı Altınyıldız Koleji Yanı Merkez/Nevşehir

Nevşehir Merkez Mahmut Güneş (Semerkand Buhara Derneği) Mehmet Akif Ersoy Mah. 559 Sk. No:3 Lale Sanayi Opet Petrol Arkası Merkez/Nevşehir

Avanos Kavdırlar Besicilik Ve Kesimhane Özkonak Kasabası

Avanos Bio Hayvancılık Bozdağ Et Ve Et Ürünleri Özkonak Kasabası

Avanos Araboğlu Et Kombinesi Kalaba Kasabası

Derinkuyu Kurban Kesim Yeri Kurban Kesim Yeri Belediye Mezbahanesi.Bayramlı Mahallesi Niğde Yolu Üzeri Derinkuyu

Hacıbektaş Belediye Mezbahanesi Zir Mahallesi Alirıza Gürgür Caddesi

Ürgüp Hasan Hüseyin Öğütlü Cumhuriyet Mahallesi Sineyası Mevkii Küme Evler No:2 Öğütlü Besicilik

Ürgüp Ersin Teksin Cumhuriyet Mahallesi Seneyası Mevkii Küme Evler No:9 Teksinler Besicilik

Ürgüp Metin Bayar Cumhuriyet Mahallesi Sineyası Mevkii Küme Evlerno:3 Bayar Besicilik

Ürgüp Hasan Köksal Cumhuriyet Mah.Mandıralar Sk. Sineyası Mevkii Küme Evler No:13 Hasan Köksal BesicilikKapadokya Hisar Turizm İnş. Ltd.Ştl.

Ürgüp Mehmet Karaca Kayseri Yolu Tezcanlar Taş Fabrikası Karşısı Topaloğlu Hayvancılık

Acıgöl Ertuğrul Karaman(Karaman Besicilik) Yukarı Mah. Küme Evler No:1

Acıgöl Erdal Ertaş Yukarı Mah. 15 Temmuz Şehitler Cad. No:63

Acıgöl Bektaş Taşdemir(Lalezar Gıda) Cmhuriyet Mah. Damat İbrahimpaşa Sokak No:21

Acıgöl Halil Avşar(Hayvan Taciri) Yukarı Mah. Küme Evler 2 No:2

Acıgöl Yakup Tuçkaya Yukarı Mah. Spor Sokak No:7

Acıgöl Yaşar Güçlü(Güçlü Besicilik) Tatlarin Ksb. Küme Evler

Acıgöl Mustafa Tutal(Tutal Besicilik) Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. No:100/101/102

Acıgöl Feridun Batmaz (Batmaz Besicilik) Tatlarin Ksb. Kale Mahallesi

Acıgöl Turgay Paltacı Tatlarin Ksb. Karanfil Sokak No:36

Acıgöl Yasin Güneş Karapınar Ksb. Mustafapaşa Mah.

Acıgöl Murat Avşar Çayırlık Mah. Çatal Kaya Sokak

