New York Belediye Başkanı'na usulsüz bağış topladığı gerekçesiyle dava açıldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams'a 2021 yılındaki seçim kampanyasında yabancı kurumlardan usulsüz olarak bağış aldığı gerekçesiyle dava açıldı.

New York Times'a konuşan kaynaklar, Adams'ın yabancı kurumlardan bağış almakla suçlandığını aktardı.

Hakkındaki dava haberlerinin ardından konuşan Adams, görevinden ayrılmayacağını ve karşılaşabileceği suçlamaların "tamamen yalanlara dayalı" olduğunu söyledi.

Adams, "Hepiniz için yerimi korursam hedef olacağımı her zaman biliyordum ve hedef oldum. Bu adaletsizliklerle tüm gücümle ve ruhumla mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

NYT'nin haberine göre, Adams'ın seçim kampanyasında yasa dışı bir şekilde yabancı ülkelerden bağışlar almak için Türk hükümeti ile iş birliği içinde olup olmadığı iddialarının araştırıldığı ifade edildi.

Adams'ın hangi yasaları ihlal etmekle suçlandığı veya ne zaman mahkemeye çıkması gerekebileceği henüz belli değil.

FBI, soruşturma kapsamında Adams'ın bazı elektronik cihazlarına el koymuştu. Adams, New York City tarihinde görevdeyken suçlanan ilk belediye başkanı oldu.