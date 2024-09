New York Belediye Başkanı'na usulsüz bağış topladığı gerekçesiyle dava açıldı | Dış Haberler

New York Belediye Başkanı'na usulsüz bağış topladığı gerekçesiyle dava açıldı | Dış Haberler

New York Belediye Başkanı'na usulsüz bağış topladığı gerekçesiyle dava açıldı New York Belediye Başkanı Eric Adams'a seçim kampanyasında usulsüz olarak bağış topladığı gerekçesiyle dava açıldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Adams, suçlamaların "tamamen yalanlara dayalı" olduğunu ve istifa etmeyeceğini söyledi. Adams, New York tarihinde görevdeyken suçlanan ilk belediye başkanı oldu

Habertürk / Reuters Giriş: 26.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL