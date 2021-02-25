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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
AA

Kapanışta Dow Jones endeksi, 420 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,35 artışla 31.961,86 puana yükselerek rekor kırdı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artarak 3.925,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 yükselişle 13.597,97 puana çıktı.

Güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin artan endişeleri yatıştırıcı açıklamalarının etkisiyle yükseliş gösterdi.

Fed'in Para Politikası Raporu'na ilişkin salı günü Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde sunum yapan Powell, çarşamba günü de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunumuna devam etti.

Powell, burada yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

Ekonomi normale dönerken enflasyonun oynak olabileceğine işaret eden Powell, ancak enflasyonun yükselmesini beklemediğini, gerekirse Fed'in bununla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu ifade etti.

Analistler, Powell'ın bu açıklamasını, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyesinde bırakmayı planladığı şeklinde yorumladı.

Powell, salı günü Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı sunumda da mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini vermişti. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirten Powell, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile aşı çalışmalarına ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),Johnson and Johnson ilaç firması tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

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