New York City FC - Atlanta United maçı ne zaman?

ABD MLS Kupası Conference Yarı Final heyecanı devam ediyor. New York City FC, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Atlanta United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. New York City FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Atlanta United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 598. İddaa'da New York City FC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atlanta United kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

New York City FC son hafta oynanan Chicago Fire maçında 2-0 kazandı.

Atlanta United ise Salt Lake karşılaşmasında 2-0 kazandı.

New York City FC, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Atlanta United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Atlanta United, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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