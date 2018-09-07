New York City FC - DC United düellosu

ABD MLS maçında New York City FC ile DC United, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:55. 48 puanlı New York City FC 4. sırada bulunuyor, DC United 30 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. DC United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da New York City FC kazanır 1.50, berabere biter 3.30, DC United kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

New York City FC son hafta oynanan Columbus Crew maçında 2-2 berabere kaldı.

DC United ise RB New York karşılaşmasında 1-2 yenildi.

New York City FC, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 8 gol yedi.

DC United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. DC United, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.

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