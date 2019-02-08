New York Knicks, FETÖ sempatizanı Kanter'i gönderdi

Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.