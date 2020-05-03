DHA / HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ABD’nin New York kentinde, güzel havayı gören halk parklara koştu. Central Park’a gelen halkın sosyal mesafeyi koruduğu görülürken çoğunluğun maske takmaması dikkat çekti.

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New York kentinde yaşanan güzel havanın da etkisiyle halk, kentin en ünlü parkı Central Park’a koştu. Yüzlerce New Yorklunun maske takmaması eleştirilirken, sosyal mesafenin korunduğu gözlemlendi. New York polisi ise kentin çeşitli yerlerinde maskesi olmayan halka koruyucu maske dağıttı.

ABD'DE SON DURUM

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği John Hopkins Üniversitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 133 bin 69'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 bin 385'e yükseldi.