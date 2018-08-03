Nieciecza - Lodzki KS sahaya çıkıyor

Nieciecza ve Lodzki KS, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Nieciecza 3 puanla 6. sırada, Lodzki KS 3 puanla 9. sırada bulunuyor. Nieciecza son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Lodzki KS, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 355. İddaa'da Nieciecza kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Lodzki KS kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nieciecza önceki hafta Polonia Bytom mücadelesinde 3-0 kazandı.

Lodzki KS ise Olsztyn maçında 0-0 berabere kaldı.

Nieciecza, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Lodzki KS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lodzki KS, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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