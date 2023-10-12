Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli günler sürüyor Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kaleme aldı: İstanbul'da gelecek 3 gün yağmur beklenmediği gibi sıcaklıklar haftasonu 2-3°C yükselecek. Fakat Pazartesi (16 Ekim) bir miktar yağmur Marmara'nın kuzeydoğusuna uğrayacak görünüyor. Pazar erken saatlerde Orta ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'ye sokulacak yeni bir yağışlı hava ile Adana, Antakya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevresinde gök gürültülü yağmurlar görebiliriz. Yağmurlar Pazartesi Doğu Anadolu'ya doğru da uzanacak görünüyor

Haftanın son iş günü Cuma yine güneşli ve İstanbul’da 23, Ankara’da 22, İzmir’de 26°C gibi gün içi sıcaklıklarda geçecek. Bugünlerde yüksek basıncın, yani dağılmaya karışmaya razı olmayan havanın etkisindeyiz. Büyük şehirlerde hava kirliliği olarak hissedebildiğimiz bu durum yağmurların oluşmasına da izin vermiyor. İstanbul’da gelecek 3 gün yağmur beklenmediği gibi sıcaklıklar haftasonu 2-3°C yükselecek. Fakat Pazartesi (16 Ekim) bir miktar yağmur Marmara’nın kuzeydoğusuna uğrayacak görünüyor.

YAĞMURLAR PAZARTESİ DOĞU ANADOLU'YA UZANACAK

Doğuda hava yüksek kesimlerde kışa döndü ve bazı kuzeydoğu Anadolu dağlarımıza kar yağdı bile. Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye genelinde güneşli ve mevsim normallerinden 3-4°C sıcak geçerken Pazar günü Anadolu’da hava değişiyor. Pazar erken saatlerde Orta ve Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye’ye sokulacak yeni bir yağışlı hava ile Adana, Antakya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevresinde gök gürültülü yağmurlar görebiliriz. Yağmurlar Pazartesi Doğu Anadolu’ya doğru da uzanacak görünüyor.

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BEKLENEN YAĞIŞ DOĞU AKDENİZ'DE DOYURUCU OLACAK Yarın sabah saatleri Bolu çevresinde sis ve pus oluşabilir, İstanbul-Ankara karayollarında sis nedeniyle ulaşımda fazladan dikkat etmek gerekebilir. Bu Ekim ayı da kurak geçiyor. Beklenen yağış miktarları sadece Doğu Akdeniz’de doyurucu olacak, başta İstanbul, su azalan merkezlerde gergin bekleyiş sürecek. SU TASARRUFU YAPARAK BARAJLARA DESTEK OLABİLİRİZ Otomobil yıkatmak, bahçe sulamak, duşta uzun kalmak, iş yerlerinde ve evlerde haddinden fazla su kullanmak durumu kötüye götürüyor. Yağmurlar uzun süreli ve her haftaya biraz yayılmış şekilde gelmiyor. Ayak uydurması zor bir durum olsa da su tasarrufu yaparak barajlarımıza destek olabiliriz.