İngiltere, İsrail'i desteklemek için Kraliyet Donanması gemilerini konuşlandıracak - Dünya haberleri

İngiltere, İsrail'i desteklemek için Kraliyet Donanması gemilerini konuşlandıracak - Dünya haberleri

İngiltere, İsrail'i desteklemek için Kraliyet Donanması gemilerini konuşlandıracak İngiltere, "İsrail'i desteklemek için" Doğu Akdeniz'e devriye ve gözetleme uçakları ile iki Kraliyet Donanması gemisi konuşlandıracak

Deniz devriyesi ve gözetleme uçakları "bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek için" yarın bölgede uçmaya başlayacak.

Rishi Sunak, askeri desteğin "daha fazla tırmanmayı önleyeceğini" söyledi.

Downing Street, planlara göre Kraliyet Donanması görev grubunun gelecek hafta insani çabaları desteklemek üzere bölgeye taşınacağını da sözlerine ekledi.

Başbakan, hükümetin İsrail'de ortaya çıkan "korkunç sahnelerin" "tekrarlanmayacağından" emin olmak için "açık olması gerektiğini" söyledi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.