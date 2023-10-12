Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Igor Tudor iddiası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Igor Tudor iddiası!

        Teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak Burak Yılmaz'a emanet eden ve Hırvat antrenörler Hari Vukas ile Toni Modric'i teknik ekibe dahil eden Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Hırvat teknik adam Igor Tudor ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 22:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tudor iddiası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz'ın yardımcılıklarına Hırvat antrenörler Hari Vukas ile Toni Modric getirilmişti.

        Bu hamle sonrası Hırvat basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basınından Germanijak'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Igor Tudor ile görüşüyor.

        Haberde; 45 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ın başına geçmesinin an meselesi olduğu aktarıldı.

        Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran Tudor, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran deneyimli teknik adam, Hajduk Split, PAOK, Udinese ve Hellas Verona'da görev yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM'den ortak bildiri
        TBMM'den ortak bildiri
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        Güneşli günler sürüyor
        Güneşli günler sürüyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        "Her iki tarafta da sivillerin öldürülmesini kabul etmiyoruz"
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Galatasaray'da Ziyech şoku!
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Yabancının gelmesi için şartlar neler?
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Kemer Country’de şimdi ne olacak?
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor