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        Otomobil sürücüsü, yol istediği için sopayla saldıran halk otobüsü şoförünü tüfekle vurdu

        NİĞDE'de, otomobil sürücüsü Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:30
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        Otomobil sürücüsü, yol istediği için sopayla saldıran halk otobüsü şoförünü tüfekle vurdu
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        NİĞDE'de, otomobil sürücüsü Y.E. yol verme tartışmasında kendisine sopayla saldıran halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin'i (55), tüfekle bacağından vurdu. Saldırıda yaralanan Erkin hastaneye kaldırılırken, Y.E. de gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Dr. Sami Yağız Caddesi Oskar durağında meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Mehmet Erkin, durağa girip yolcu almak için bekledi. Bu sırada arkasında duran otomobil sürücüsü Y.E., korna çalıp yol istedi. Sinirlenen Erkin, aracından inip, otomobilin camından içeri uzanıp Y.E.'ye sopayla saldırdı. Arbedede otomobilden aldığı tüfekle kendini dışarı atan Y.E., kaçıp otobüse binen Mehmet Erkin'in arkasından araca binerek ateş etti. Y.E., kaçarken, çevrede de tedirginlik yaşandı. Sol bacağından yaralanan Erkin, olay yerine sevk edilen ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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