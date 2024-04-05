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        Niğde Valisi Çelik'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

        NiğdeValisi Cahit Çelik, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:19
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        Niğde Valisi Çelik'ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
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        NiğdeValisi Cahit Çelik, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, avukatların hukukun üstünlüğü adına yaptıkları çalışmalarla demokrasinin korunmasına ve gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

        Savunma olmadan hak dağıtımında ve yargı bağımsızlığından söz edilemeyeceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

        "Kişi hak ve özgürlüklerinin savunulmasında önemli görevler üstlenen yargı sistemimizin ayrılmaz parçası ve savunma makamının temsilcileri olan avukatlar, toplumda hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin yüksek düzeyde olmasında, özgürlüklerin hukuk önünde adaletli bir şekilde kullanılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle hukukun üstünlüğünün korunmasına, kamu vicdanının huzurlu olacağı şekilde adaletin tecelli etmesine katkı sağlayan ve bu uğurda görevlerini hassasiyetle yerine getiren tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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