Niğde Belediye Başkanı Özdemir, vatandaşlarla iftar yaptı

Önündeki 5 yıllık süreçte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Niğde için çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

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