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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, vatandaşlarla iftar yaptı

        Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:00
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, vatandaşlarla iftar yaptı
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        Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda verdi.

        Yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, "Büyük İftar Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı.

        Özdemir, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

        Önündeki 5 yıllık süreçte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Niğde için çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        İftarın ardından çocuklar için animasyon gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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