Niğde Belediye Başkanı Özdemir, vatandaşlarla iftar yaptı
Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda verdi.
Niğde Belediyesi, ramazan ayının son mahalle iftarını Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda verdi.
Yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, "Büyük İftar Sofrası"nda vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı.
Özdemir, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Önündeki 5 yıllık süreçte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Niğde için çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
İftarın ardından çocuklar için animasyon gösterisi yapıldı.
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