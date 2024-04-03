Bor'da gönüllü gençlerden köy okullarındaki öğrencilere kalem desteği

Bor Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarında topladıkları kalem setlerini köy okullarında okuyan öğrencilere hediye etti.

Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan kalan kalem setlerini toplayan gönüllü gençler, Altunhisar ilçesindeki Çömlekçi İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine götürdü.

Aynı zamanda gençler, yüz boyama, akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenleyerek öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.