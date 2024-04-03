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        Bor'da gönüllü gençlerden köy okullarındaki öğrencilere kalem desteği

        Bor Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarında topladıkları kalem setlerini köy okullarında okuyan öğrencilere hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:25
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        Bor'da gönüllü gençlerden köy okullarındaki öğrencilere kalem desteği
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        Bor Genlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarında topladıkları kalem setlerini köy okullarında okuyan öğrencilere hediye etti.

        Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan kalan kalem setlerini toplayan gönüllü gençler, Altunhisar ilçesindeki Çömlekçi İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine götürdü.

        Aynı zamanda gençler, yüz boyama, akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenleyerek öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, "Liderlerimiz ve gönüllülerimiz tarafından düzenlenen etkinliklerle ilkokul çocuklarının eğitim hayatına olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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