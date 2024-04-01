Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:49 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'nin Çamardı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 3 bin 188 seçmenin kayıtlı olduğu 10 sandık için sonuçlara itiraz etti.

        İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddederek, geçersiz oyların yeniden incelenmesine karar verdi.

        Yapılan inceleme sonucunda AK Parti adayı Ali Pınar'ın oy sayısı 960'a, CHP adayı Mustafa Emiroğlu'nun ise 948'e yükseldi.

        Çamardı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Pınar 953 oy alarak kazanmıştı.

        Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede CHP adayı Mustafa Emiroğlu ise 945 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        İki kardeşi vurup kaçtı
        İki kardeşi vurup kaçtı
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Patatesin 'parmak izi' çıkartılarak genetik tabanı oluşturuluyor
        Patatesin 'parmak izi' çıkartılarak genetik tabanı oluşturuluyor
        Niğde'de AK Parti'den Özdemir güven tazeledi, AK Parti 4, CHP 1 başkanlık k...
        Niğde'de AK Parti'den Özdemir güven tazeledi, AK Parti 4, CHP 1 başkanlık k...
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir partililere hitap etti:
        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir partililere hitap etti:
        Milletvekili Uzkurt ile Niğde Belediye Başkanı Özdemir oy kullandı
        Milletvekili Uzkurt ile Niğde Belediye Başkanı Özdemir oy kullandı
        Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla...
        Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla...
        Niğde Valisi Çelik, oyunu kullandı
        Niğde Valisi Çelik, oyunu kullandı