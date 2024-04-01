Niğde'nin Çamardı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Çamardı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Pınar 953 oy alarak kazanmıştı.

Yapılan inceleme sonucunda AK Parti adayı Ali Pınar'ın oy sayısı 960'a, CHP adayı Mustafa Emiroğlu'nun ise 948'e yükseldi.

CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 3 bin 188 seçmenin kayıtlı olduğu 10 sandık için sonuçlara itiraz etti.

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