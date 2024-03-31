Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hasta veya engelliler ekiplerin yardımıyla oylarını kullandı

Niğde, Kırıkkale ve Nevşehir'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken bazıları da sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Niğde'de hastalıkları nedeniyle yürümekte zorluk çektikleri için oy kullanmaya gidemeyen 28 kişi, İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıkta, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Efendibey Mahallesi'nde oturan Leyla Kabadayı (63) ve Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Leyla Temel de evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

Leyla Kabadayı, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek görevlilere teşekkür etti. - Kırıkkale Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 77 yaşındaki Nuriye Aydoğdu Gürler, ambulansla Şehit Mustafa Sağlam İlkokulu'na getirildi. Aydoğdu, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacağı sınıfa kadar götürüldü. Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Nuriye Aydoğdu, görevlilere teşekkür ederek, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah vatanımıza kolaylık versin. Ekipler evime gelip aldılar. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.