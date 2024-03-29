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        Niğde Valisi Çelik operasyondaki başarılarından dolayı 2 polise belge verdi

        Niğde Valisi Cahit Çelik, uyuşturucu operasyonunda yaralanmalarına rağmen suçluları yakalayan 2 polis memuruna başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:06
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        Niğde Valisi Çelik operasyondaki başarılarından dolayı 2 polise belge verdi
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        Niğde Valisi Cahit Çelik, uyuşturucu operasyonunda yaralanmalarına rağmen suçluları yakalayan 2 polis memuruna başarı belgesi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memurlarını makamında kabul ederek, yaralanmalarına rağmen görevlerini yerine getirdikleri için başarı belgesi takdim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, "Görevi başında yaralanmalarına rağmen azim ve kararlılıkla mücadele ederek şahısların yakalanmasını sağlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memurlarımıza gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Ovacık köyünde 26 Şubat'ta uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen aracın "dur" ihtarına uymaması üzerine başlayan takip sonucu ekip arabasıyla zanlıların içinde bulunduğu araç çarpışmış, 2 polis memuru yaralanmıştı.

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